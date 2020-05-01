В четверг, 30 апреля, после продолжительной болезни ушла из жизни солистка популярной группы «Фристайл» Нина Кирсо. Об этом сообщил участник ансамбля Сергей Кузнецов в своем Instagram

Кирсо было 56 лет. Два года назад у нее случился инсульт, после которого она впала в кому.

Певица вместе с Вадимом Казаченко стояла у истоков «Фристайла», который образовался в 1988 году в Полтаве и быстро приобрел всесоюзную известность. Спустя четыре года Казаченко начал сольную карьеру, основной вокалисткой группы стала Кирсо.