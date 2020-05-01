Азербайджан приступает к сокращению нефтедобычи в рамках обязательств по ОПЕК+, пишет 1 мая агентство "Интерфакс" со ссылкой на главу пресс-службы Минэнерго республики Замину Алиеву

«Азербайджан с сегодняшнего дня начинает процесс снижения добычи нефти в рамках своих обязательств по ОПЕК+. Квоты сокращения нефтедобычи пропорционально распределены между нефтегазодобывающими управлениями компании SOCAR и нефтепроизводителями, осуществляющими свою деятельность в рамках соглашений по распределению добычи и аналогичным им нефтяным контрактам», — сказала она.

Встреча ОПЕК+. Нефтяные игры на сотни миллиардов © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Страны ОПЕК+ 12 апреля 2020 года согласовали сделку по снижению суточной добычи нефти в три этапа с 1 мая 2020 года до апреля 2022 года.

В рамках договоренностей Азербайджан обязался снизить добычу нефти без учета конденсата от показателя октября 2018 года, то есть от отметки 718 тыс. б/с.