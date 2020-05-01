«Азербайджан с сегодняшнего дня начинает процесс снижения добычи нефти в рамках своих обязательств по ОПЕК+. Квоты сокращения нефтедобычи пропорционально распределены между нефтегазодобывающими управлениями компании SOCAR и нефтепроизводителями, осуществляющими свою деятельность в рамках соглашений по распределению добычи и аналогичным им нефтяным контрактам», — сказала она.
В рамках выполнения обязательств по ОПЕК+, добыча нефти в Азербайджане в мае-декабре 2020 года снизится на 17,4 млн баррелей в сутки (б/с), до 141,8 млн б/с. В 2021 году добыча нефти в Азербайджане прогнозируется в объеме 30,7 млн тонн или 226,3 млн б/с.
Страны ОПЕК+ 12 апреля 2020 года согласовали сделку по снижению суточной добычи нефти в три этапа с 1 мая 2020 года до апреля 2022 года.
В рамках договоренностей Азербайджан обязался снизить добычу нефти без учета конденсата от показателя октября 2018 года, то есть от отметки 718 тыс. б/с.