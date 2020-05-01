В Великобритании специалисты Института налоговых исследований утверждают, что уровень смертности от COVID-19 в стране сильно различается в зависимости от расовой принадлежности заразившихся. Об этом сообщает РИА Новости 1 мая со ссылкой на британские СМИ

В исследовании сказано, что самая большая смертность наблюдалась среди чернокожих из государств Карибского бассейна.

«Число летальных случаев в больницах на душу населения в связи с COVID-19 больше всего среди чернокожего населения, выходцев из стран Карибского бассейна», — цитирует документ агентство.

Британские налоговики выяснили, что смертность в данной группе втрое выше, нежели среди бледнолицых Соединенного Королевства.

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Специалисты полагают, что такая странная картина объясняется экономическими и социальными факторами.

Кроме того, состояние здоровья чернокожих зараженных, попадающих в больницы, как правило, хуже, чем у белых, говорится в исследовании.