В исследовании сказано, что самая большая смертность наблюдалась среди чернокожих из государств Карибского бассейна.
«Число летальных случаев в больницах на душу населения в связи с COVID-19 больше всего среди чернокожего населения, выходцев из стран Карибского бассейна», — цитирует документ агентство.
Британские налоговики выяснили, что смертность в данной группе втрое выше, нежели среди бледнолицых Соединенного Королевства.
Другие группы чернокожих жителей Британии в среднем умирают от COVID-19 вдвое чаще, чем белые.
Специалисты полагают, что такая странная картина объясняется экономическими и социальными факторами.
Кроме того, состояние здоровья чернокожих зараженных, попадающих в больницы, как правило, хуже, чем у белых, говорится в исследовании.