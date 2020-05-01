Пожар в Чернобыльской зоне уничтожил около 5% процентов местного заповедника, однако урона для крупных животных и птиц удалось избежать. Об этом заявил директор Чернобыльский радиационно-экологического биосферного заповедника Александр Галущенко, слова которого 1 мая приводит УНИАН

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения возник в начале апреля. Огонь также охватил леса в Житомирской области. По состоянию на 30 апреля Госслужба по ЧС Украины продолжала бороться с отдельными очагами возгораний. Одна из основных версий возникновения пожаров — умышленный поджог для сокрытия незаконной вырубки древесины.

По словам Галущенко, огонь уничтожил приблизительно 5% территории заповедника. Украина во мгле. Огонь уничтожает тысячи гектаров леса под Киевом и Житомиром © РИА Новости, Кирилл Брага | Перейти в фотобанк

«По предварительным оценкам пострадало 11,5 тыс. га юго-западной части Заповедника, что составляет около 5 % территории Заповедника. Из них примерно 35 % — леса, 55 % — залежи, 10 % — водно-болотные угодья», — сказал он.

Специалист отметил, что благодаря тому, что большая часть территории оказалась не затронута пожаром, большие и средние животные и птицы смогли перебазироваться туда для прокорма и избежали гибели в огне. Менее крупным представителям фауны повезло меньше — пострадали множество насекомых, грызунов, амфибий, рептилий и т.д.

Сейчас экологи и зоозащитники организовали подкормку животных на пострадавших участках, чтобы помочь им пережить бедствие.