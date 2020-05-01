По его словам, пока Россия не завершит успешную экономическую модернизацию, ее будут считать бензоколонкой с атомной бомбой, и статус страны не изменится.
«Гораздо большим кошмаром для Москвы станет не война, в широком смысле, между Пекином и Вашингтоном, а когда США и Китай договорятся. Поэтому для России важно развивать экономический потенциал и формировать союзную коалицию. Нельзя в сегодняшнем мире жить без настоящих союзников, без стран, которые будут за вас умирать», — рассказал Андрей Серенко.
В пример собеседник издания привел США, которые заручились поддержкой 29 стран-членов НАТО. У России таких же надежных союзников нет, считает политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.