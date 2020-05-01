России важно подкреплять свой военно-стратегический потенциал экономическими возможностями, чтобы уверенно выглядеть на мировой арене. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Российского общества политологов Андрей Серенко

Война двух стратегических трусов. Политолог Андрей Серенко о конфликте США и Китая © предоставлено Андреем Серенко

«Гораздо большим кошмаром для Москвы станет не война, в широком смысле, между Пекином и Вашингтоном, а когда США и Китай договорятся. Поэтому для России важно развивать экономический потенциал и формировать союзную коалицию. Нельзя в сегодняшнем мире жить без настоящих союзников, без стран, которые будут за вас умирать», — рассказал Андрей Серенко.

В пример собеседник издания привел США, которые заручились поддержкой 29 стран-членов НАТО. У России таких же надежных союзников нет, считает политолог.

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