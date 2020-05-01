В одиночестве Китай не сможет дать достойный ответ на обвинения США в распространении коронавируса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин

Алексей Мухин: Если США не остановить, вакханалия правового беспредела продолжится © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Ответить Соединенным Штатам в одиночку Китай не сможет. Это необходимо делать на площадке ООН, и самым жестким образом. Потому что, если США не остановить, эта вакханалия правового беспредела продолжится в отношении любой страны. В отношении всего мира, если понадобится», — рассказал Алексей Мухин.

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