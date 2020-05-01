По его словам, такую же стратегию Вашингтон использует против России, Северной Кореи, Ирана, а еще раньше Югославии. Противостоять США Китай должен в Организации Объединенных Наций (ООН), считает политолог.
«Ответить Соединенным Штатам в одиночку Китай не сможет. Это необходимо делать на площадке ООН, и самым жестким образом. Потому что, если США не остановить, эта вакханалия правового беспредела продолжится в отношении любой страны. В отношении всего мира, если понадобится», — рассказал Алексей Мухин.
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