России нет смысла вмешиваться в противостояние между США и Китаем, потому что этот конфликт завязан на экспортно-импортных отношениях двух стран. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский политтехнолог Марат Баширов

«Это финансовый конфликт импортно-экспортных отношений». Политолог Баширов о противостоянии США и Китая © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Это даже не вопрос объемов, это финансовый вопрос. Именно потому Трамп и говорит, что за последний год баланс перетек в сторону Китая, то есть, грубо говоря, Китай продал товаров на 500 миллиардов больше, чем закупил в Соединенных Штатах. Это очень важно для понимания: Трамп возвращает производство в США, создает рабочие места, и поэтому ему нужно эту продукцию куда-то продавать, поэтому он и понуждает Китай покупать или дороже, или больше», — рассказал политтехнолог.

Россия никак не участвует в этих процессах, добавил Марат Баширов.

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