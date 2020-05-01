По его словам, это попытка создать положительный баланс именно в части импорта, с одной стороны, и реализации экспорта — с другой.
«Это даже не вопрос объемов, это финансовый вопрос. Именно потому Трамп и говорит, что за последний год баланс перетек в сторону Китая, то есть, грубо говоря, Китай продал товаров на 500 миллиардов больше, чем закупил в Соединенных Штатах. Это очень важно для понимания: Трамп возвращает производство в США, создает рабочие места, и поэтому ему нужно эту продукцию куда-то продавать, поэтому он и понуждает Китай покупать или дороже, или больше», — рассказал политтехнолог.
Россия никак не участвует в этих процессах, добавил Марат Баширов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.