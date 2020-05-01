По его словам, у Китая многочисленные торговые отношения именно с США. Второе — торговые операции, которые Китай ведет с другими странами, тоже номинированы в долларах.
Поэтому нужно, чтобы и другие страны согласились перевести сделки, например, в юань или какой-то цифровой дубликат валюты.
«Китайский юань не имеет рыночного обращения. Он жестко регулируется банковскими властями Пекина, которые устанавливают его курс. Это примерно так же, как было в СССР. Если у нас рубль свободно конвертируемый, то у Китая курс до сих пор устанавливается властями», — рассказал политолог.
Власти Китая, конечно, оглядываются на экономические индикаторы, но для курса национальной валюты это не имеет решающего значения, добавил Марат Баширов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.