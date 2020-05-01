Отказ от доллара на фоне обострения конфликта с США не выгоден Китаю. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский политтехнолог Марат Баширов

«Это финансовый конфликт импортно-экспортных отношений». Политолог Баширов о противостоянии США и Китая © РИА Новости, Владимир Трефилов

Поэтому нужно, чтобы и другие страны согласились перевести сделки, например, в юань или какой-то цифровой дубликат валюты.

«Китайский юань не имеет рыночного обращения. Он жестко регулируется банковскими властями Пекина, которые устанавливают его курс. Это примерно так же, как было в СССР. Если у нас рубль свободно конвертируемый, то у Китая курс до сих пор устанавливается властями», — рассказал политолог.

Власти Китая, конечно, оглядываются на экономические индикаторы, но для курса национальной валюты это не имеет решающего значения, добавил Марат Баширов.

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