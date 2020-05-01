Алексей Мухин: Если США не остановить, вакханалия правового беспредела продолжится
Алексей Мухин: Если США не остановить, вакханалия правового беспредела продолжится
© РИА Новости, Владимир Трефилов
Эта модель включает в себя необоснованные обвинения, условную скамью подсудимых и подбор выдуманных доказательств для обвинения.

«Китай попал в ту же ситуацию, что и Россия, с чем его можно и поздравить. Сейчас эта модель используется по отношению к любой стране, действия которой Вашингтон посчитает противоречащей своим интересам», — рассказал политолог.

По словам Алексея Мухина, модель, используемая США, в плохом смысле универсальна и применялась в отношениях с Северной Кореей, Ираном, Сирией, а еще раньше с Югославией.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 

 

 

 