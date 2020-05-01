Эта модель включает в себя необоснованные обвинения, условную скамью подсудимых и подбор выдуманных доказательств для обвинения.
«Китай попал в ту же ситуацию, что и Россия, с чем его можно и поздравить. Сейчас эта модель используется по отношению к любой стране, действия которой Вашингтон посчитает противоречащей своим интересам», — рассказал политолог.
По словам Алексея Мухина, модель, используемая США, в плохом смысле универсальна и применялась в отношениях с Северной Кореей, Ираном, Сирией, а еще раньше с Югославией.
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