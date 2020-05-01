США используют такую же модель давления на Китай, которая применялась и против России в течение последних десяти лет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин

Алексей Мухин: Если США не остановить, вакханалия правового беспредела продолжится © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Китай попал в ту же ситуацию, что и Россия, с чем его можно и поздравить. Сейчас эта модель используется по отношению к любой стране, действия которой Вашингтон посчитает противоречащей своим интересам», — рассказал политолог.

По словам Алексея Мухина, модель, используемая США, в плохом смысле универсальна и применялась в отношениях с Северной Кореей, Ираном, Сирией, а еще раньше с Югославией.

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