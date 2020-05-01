Во-первых, Трамп хочет показать, что он защитник Соединенных Штатов Америки, и особенно это актуально во время избирательной кампании накануне президентских выборов.
«Второе — есть определенная надежда на то, чтобы, простите за мой французский, поставить Китай на деньги, то есть таким образом списать, при удаче, часть государственного долга», — рассказал собеседник издания.
По словам Алексея Мухина, та же самая модель была использована против России в течение последних десяти лет.
Полностью интервью можно прочитать здесь.