Президент США Дональд Трамп, выступая с обвинениями в адрес Китая в распространении коронавируса, преследует несколько целей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин

Алексей Мухин: Если США не остановить, вакханалия правового беспредела продолжится © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Второе — есть определенная надежда на то, чтобы, простите за мой французский, поставить Китай на деньги, то есть таким образом списать, при удаче, часть государственного долга», — рассказал собеседник издания.

По словам Алексея Мухина, та же самая модель была использована против России в течение последних десяти лет.

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