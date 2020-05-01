«Для России вся ситуация складывается в соответствии с восточной мудростью — это роль мудрой обезьяны, которая должна сидеть на дереве и смотреть, как два тигра рвут друг друга на части. Присоединиться к одному из тигров для нее чревато — нет зубов и нет когтей», — рассказал политолог.
По его словам, при определенных условиях Россия может оказаться в роли желаемого посредника, потому что все конфликты рано или поздно заканчиваются перемирием. В таком случае для России откроется коридор стратегических возможностей.
«Нам нужна будет максимально изящная гибкая внешнеполитическая линия, мы не должны стать участниками конфликта, это не наша война», — добавил Андрей Серенко.
Полностью интервью можно прочитать здесь.