Для Москвы конфликт между Китаем и США очень выгоден, потому что это позволяет России играть на растущих противоречиях между двумя странами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Российского общества политологов Андрей Серенко

«Для России вся ситуация складывается в соответствии с восточной мудростью — это роль мудрой обезьяны, которая должна сидеть на дереве и смотреть, как два тигра рвут друг друга на части. Присоединиться к одному из тигров для нее чревато — нет зубов и нет когтей», — рассказал политолог.

Война двух стратегических трусов. Политолог Андрей Серенко о конфликте США и Китая © предоставлено Андреем Серенко

«Нам нужна будет максимально изящная гибкая внешнеполитическая линия, мы не должны стать участниками конфликта, это не наша война», — добавил Андрей Серенко.

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