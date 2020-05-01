После пандемии коронавируса в мире обострится борьба между глобализмом и изоляционизмом, считает глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. Свою точку зрения он озвучил в недавнем интервью изданию Украина.ру

Политолог Фесенко: Отказаться от Китая как от главной мировой фабрики не получится © скриншот с видео "Телеканал ДОМ"

«Отказаться от Китая как от главной мировой фабрики не получится, даже если очень захочется. Будут попытки диверсификации, перевода отдельных производств, создание новых торгово-экономических цепочек. Роль онлайна возрастет в бизнесе и сфере интертеймента, импульс развитию даст карантин», — рассказал собеседник издания.

Владимир Фесенко не ожидает каких-то одномоментных глобальных изменений и уверен, что на будущее человечества будут влиять климатические и технологические изменения.

Полностью интервью можно прочитать здесь.