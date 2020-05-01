Политолог Фесенко: Отказаться от Китая как от главной мировой фабрики не получится
Политолог Фесенко: Отказаться от Китая как от главной мировой фабрики не получится
© скриншот с видео "Телеканал ДОМ"
По его словам, эта борьба станет более острой и хаотичной, потому что люди не готовы полностью отказаться от таких благ глобализации, как всемирный туризм и экономические потоки, выстроенные единым рынком.

«Отказаться от Китая как от главной мировой фабрики не получится, даже если очень захочется. Будут попытки диверсификации, перевода отдельных производств, создание новых торгово-экономических цепочек. Роль онлайна возрастет в бизнесе и сфере интертеймента, импульс развитию даст карантин», — рассказал собеседник издания.

Владимир Фесенко не ожидает каких-то одномоментных глобальных изменений и уверен, что на будущее человечества будут влиять климатические и технологические изменения.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 

 