По его словам, эта борьба станет более острой и хаотичной, потому что люди не готовы полностью отказаться от таких благ глобализации, как всемирный туризм и экономические потоки, выстроенные единым рынком.
«Отказаться от Китая как от главной мировой фабрики не получится, даже если очень захочется. Будут попытки диверсификации, перевода отдельных производств, создание новых торгово-экономических цепочек. Роль онлайна возрастет в бизнесе и сфере интертеймента, импульс развитию даст карантин», — рассказал собеседник издания.
Владимир Фесенко не ожидает каких-то одномоментных глобальных изменений и уверен, что на будущее человечества будут влиять климатические и технологические изменения.
Полностью интервью можно прочитать здесь.