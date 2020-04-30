Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что из всех пунктов соглашения лидеров России, Украины, Франции и Германии, достигнутого в прошлом году в Париже, выполнена лишь та часть, которая касается обмена пленными. Его слова прозвучали 30 апреля по окончании переговоров глав МИД нормандской четверки, которые прошли по видеосвязи

Обмен пленными между республиками Донбасса и Украиной. Фоторепортаж © REUTERS, Alexander Ermochenko РИА Новости.

На Парижском саммите, прошедшем в декабре 2019 года, стороны, в частности, договорились о разведении сил в трех новых точках к концу марта этого года, проведении новой встречи на высшем уровне в апреле, необходимости прекращения огня и подчеркнули незыблемость Минских договоренностей.

Последний на сегодняшний день обмен между Киевом и Народными Республиками Донецка и Луганска состоялся незадолго до Пасхи.