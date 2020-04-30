«Мы констатировали, что из девяти пунктов итогового документа парижского саммита "нормандского формата" выполнен, да и то частично, только один. Имею в виду обмен удерживаемых лиц», — цитирует Лаврова РИА Новости.
На Парижском саммите, прошедшем в декабре 2019 года, стороны, в частности, договорились о разведении сил в трех новых точках к концу марта этого года, проведении новой встречи на высшем уровне в апреле, необходимости прекращения огня и подчеркнули незыблемость Минских договоренностей.
Последний на сегодняшний день обмен между Киевом и Народными Республиками Донецка и Луганска состоялся незадолго до Пасхи.