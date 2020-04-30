Власти Франции выделят 20 млн евро на то, чтобы на фоне пандемии коронавируса как можно больше граждан пересели с автомобилей на велосипеды. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщило издание «Европейская правда» со ссылкой на Le Monde

По мнению правительства, передвижение на велосипеде позволит держать социальную дистанцию и предотвратит загрязнение воздуха.

«Мы хотим, чтобы этот период стал шагом вперед для велосипедной культуры и велосипед в некотором смысле стал маленьким королем выхода из карантина», — отметила министр экологического и инклюзивного перехода Элизабет Борн.

В Узбекистане началась «охота» на велосипедистов, нарушающих карантин © СС0, Pixabay

Как отметила Борн, в обычное время 60% поездок во Франции составляет не более 5 км, что делает велосипед самым удобным средством передвижения.