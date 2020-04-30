По мнению правительства, передвижение на велосипеде позволит держать социальную дистанцию и предотвратит загрязнение воздуха.
«Мы хотим, чтобы этот период стал шагом вперед для велосипедной культуры и велосипед в некотором смысле стал маленьким королем выхода из карантина», — отметила министр экологического и инклюзивного перехода Элизабет Борн.
Пакет финансирования предусматривает выделение по 50 евро на ремонт велосипедов у зарегистрированных механиков. Также средства помогут оплатить велоучебу и временные парковочные места. Кроме того, местные власти также будут стимулировать к созданию велодорожек по всей стране.
Как отметила Борн, в обычное время 60% поездок во Франции составляет не более 5 км, что делает велосипед самым удобным средством передвижения.