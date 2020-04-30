Михаил Саакашвили скорее всего не будет работать вице-премьером украинского правительства. Вместо этого он займет другую должность в структурах власти страны. Такой информацией с журналистами 30 апреля поделился глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия, слова которого приводит УНИАН

Ранее стало известно, что Саакашвили согласовал с Владимиром Зеленским назначение вице-премьером по вопросам реформ. Ожидалось, что Верховная Рада могла проголосовать по этому вопросу на сегодняшнем внеочередном заседании, однако этого не произошло. По одной из версий, правящая партия «Слуга народа» так и не смогла собрать нужное число голосов. Неудачное начало гастролей в Украине звезды грузинского балета Саакашвили © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Арахамия подчеркнул, что экс-президент Грузии имеет достаточную поддержку внутри парламентского большинства, однако вице-премьером он скорее всего не станет.

«У нас есть голоса. Если Саакашвили вместе с президентом сейчас определят, что его надо назначать вице-премьером… Сейчас достаточно имеем голосов для того, чтобы это решение принять. Но, по моей информации, будет другое решение. И президент уже отработал его с господином Михаилом», — рассказал депутат.

Он не уточнил, о какой должности идет речь, отметив, что на новом месте Саакашвили сможет реализовать свои реформаторские замыслы, и этот формат будет даже более удачным для этого, чем работа в статусе вице-премьера.

Арахамия уточнил, что такое решение стало результатом долгих консультаций Саакашвили и президента Зеленского.

О будущем Саакашвили будет объявлено в ближайшее время, резюмировал депутат.