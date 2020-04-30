Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования дела против бывшего первого замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского объявило подозрение экс-замминистру обороны Игорю Павловскому. Об этом 30 апреля Офис президента Украины сообщает в Telergram

НАБУ объявило подозрение в коррупции, в результате которой государству был нанесен ущерб почти на 17,5 млн гривен (около 40 млн рублей). По данным следствия, Павловский и директор одного из департаментов Минобороны в сговоре с Гладковским в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовиков по завышенным ценам. Олег Гладковский-Свинарчук. Биографическая справка © Сайт президента Украины

«Производителем и поставщиком этих транспортных средств выступила компания, по версии следствия, аффилированная с экс-чиновником СНБО», — говорится в сообщении.

Как уточнили в НАБУ, подозрение также объявлено бывшему директору департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Министерства обороны.

Антикоррупционное бюро уточняет, что в октябре о подозрении в злоупотреблении служебным положением сообщили самому Гладковскому.