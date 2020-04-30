В Таджикистане зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом – заболевание выявили сразу у 15 человек. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщило издание Sputnik Таджикистан

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк данным, заболевание выявили у десяти жителей Согдийской области и пяти жителей Душанбе.

«В общей сложности 2 тысячи человек в настоящее время находятся под наблюдением», — сообщает издание со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Таджикистан до последнего времени оставался одной из немногих стран, где не регистрировалось случаев заражения коронавирусом, несмотря на то что в стране регулярно проводились тестирования.

При этом ранее сообщалось, что в феврале в республике произошла вспышка пневмонии, скончались несколько человек.