Согласно официальным данным, заболевание выявили у десяти жителей Согдийской области и пяти жителей Душанбе.
«В общей сложности 2 тысячи человек в настоящее время находятся под наблюдением», — сообщает издание со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что Таджикистан до последнего времени оставался одной из немногих стран, где не регистрировалось случаев заражения коронавирусом, несмотря на то что в стране регулярно проводились тестирования.
При этом ранее сообщалось, что в феврале в республике произошла вспышка пневмонии, скончались несколько человек.