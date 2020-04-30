За соответствующее постановление с необходимыми технико-юридическими правками проголосовали 332 депутата из 378 зарегистрированных в сессионном зале.
Речь идет о пожарах на складах в Ичне Черниговской области, Калиновке Винницкой области, Балаклее Харьковской области, Сватово Луганской области, Кривом Роге Днепропетровской области в период с 2014 по 2018 год. Постановлением предусмотрено принять к сведению отчет ВСК и с целью дальнейшего расследования сведений относительно фактов пожаров (взрывов) на складах боеприпасов с 2014 по 2018 годы продлить работу комиссии на шесть месяцев.
Ранее стало известно, что, согласно отчету комиссии, взрывы на одном из крупнейших в Восточной Европе арсеналов в Балаклее в 2017 году стали результатом подрыва мин и боезарядов, совершенных лицами, находящимися непосредственно внутри территории складов. При этом во времена президентства Петра Порошенко следователи утверждали, что речь идет об атаке российского беспилотника.
По одной из версий, взрывы могли быть организованы намеренно, чтобы скрыть недостач на складах.