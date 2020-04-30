Депутаты Верховной Рады приняли к сведению отчет Временной следственной комиссии парламента по вопросам расследования пожаров на складах боеприпасов в пяти областях и пропилил работу комиссии еще на 6 месяцев. Трансляцию заседания 30 апреля вел телеканал «Рада»

Запоздалое разоблачение. Взрывы в Балаклее организовал украинский, а не российский спецназ © пресс-служба министерства обороны Украины

Речь идет о пожарах на складах в Ичне Черниговской области, Калиновке Винницкой области, Балаклее Харьковской области, Сватово Луганской области, Кривом Роге Днепропетровской области в период с 2014 по 2018 год. Постановлением предусмотрено принять к сведению отчет ВСК и с целью дальнейшего расследования сведений относительно фактов пожаров (взрывов) на складах боеприпасов с 2014 по 2018 годы продлить работу комиссии на шесть месяцев.

Ранее стало известно, что, согласно отчету комиссии, взрывы на одном из крупнейших в Восточной Европе арсеналов в Балаклее в 2017 году стали результатом подрыва мин и боезарядов, совершенных лицами, находящимися непосредственно внутри территории складов. При этом во времена президентства Петра Порошенко следователи утверждали, что речь идет об атаке российского беспилотника.

По одной из версий, взрывы могли быть организованы намеренно, чтобы скрыть недостач на складах.