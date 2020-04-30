«Их ситуация еще хуже нашей. Если некоторым из нас — примерно процентам двадцати — оказали материальную помощь, им помогают еще меньше. И сказали, что пока не собираются никого вывозить, предложив обратиться за помощью к российскому посольству», — рассказала туристка.
Многие россияне, застрявшие на острове, по ее словам, находятся в бедственном положении, поскольку потеряли работу и остались без средств к существованию.
Эвакуационный рейс, который должен был забрать граждан РФ с острова, переносился уже несколько раз. Дата вылета туристов остается неизвестной.
Занзибар — популярный у туристов живописный архипелаг в составе Танзании.