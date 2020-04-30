Украинским туристам отказали в эвакуации из африканского Занзибара, предложив обратиться к российскому посольству. Об этом 30 апреля «Ленте.ру» рассказала одна их застрявших на острове россиянок

«Хочется материться»: Аваков резко высказался об эвакуированных с Бали украинцах © kmu.gov.ua рассказала туристка.

Многие россияне, застрявшие на острове, по ее словам, находятся в бедственном положении, поскольку потеряли работу и остались без средств к существованию.

Эвакуационный рейс, который должен был забрать граждан РФ с острова, переносился уже несколько раз. Дата вылета туристов остается неизвестной.

Занзибар — популярный у туристов живописный архипелаг в составе Танзании.