Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предостерег народных депутатов от решений о поспешном выходе из карантина, введенного с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 30 апреля он заявил на согласительном совете парламента, который транслировал телеканал «Рада»

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Он также отметил, что, когда будет голосование за любые инициативы по выходу из карантина, нужно учитывать эпидемическую ситуацию и влияние экономической деятельности на возможность распространения коронавирусной болезни.

Отдельно главный государственный санитарный врач отметил, что карантинные меры дают результат и что за два месяца подготовить систему здравоохранения, которая бы эффективно и качественно справлялась с вызовами пандемии, довольно трудно.