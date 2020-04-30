«Сегодня мы также работаем над планами выхода из карантина, и я бы хотел призвать всех, что нам нужно, когда мы говорим о выходе из карантина, найти баланс между эпидемическими мероприятиями и экономикой. Мы вовремя вошли в карантин. Это подтверждают уровни нашей статистики заболеваемости коронавирусной болезнью, и будет обидно выйти из карантина быстрее, чем нужно», — заявил Ляшко.
Он также отметил, что, когда будет голосование за любые инициативы по выходу из карантина, нужно учитывать эпидемическую ситуацию и влияние экономической деятельности на возможность распространения коронавирусной болезни.
Отдельно главный государственный санитарный врач отметил, что карантинные меры дают результат и что за два месяца подготовить систему здравоохранения, которая бы эффективно и качественно справлялась с вызовами пандемии, довольно трудно.