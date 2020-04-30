Депутат Верховной Рады от «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила, что Украину нельзя будет собрать уже через две-три недели без срочных решений правительства о поддержке экономики страны. Об этом 30 апреля она заявила с трибуны парламента, заседание которого транслировал телеканал «Рада»

«Шрамы на теле мировой экономики». Планета погрузилась в кризис © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк Политик подчеркнула, что еще ни разу страна не переживала такого финансового коллапса. По ее словам, включили спекулятивную модель продажи облигации внутреннего государственного займа без ограничений. Это означает, по ее мнению, что крахом является то, что сегодня 10 млрд грн (около 28 млрд рублей) еще дополнительно добавили к государственному долгу. К тому же, добавила Тимошенко, никакой антикризисной программы на эту тему не принимается.