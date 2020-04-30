«Мы до конца с вами не осознаем ту трагическую ситуацию, которая сейчас складывается в Украине. У нас по всем параметрам летит доходная часть Украины. За апрель мы недополучим в доходную часть примерно 25 млрд грн (около 70 млрд рублей. — Ред.). Вы понимаете то, что по году это будет где-то до 300 млрд (около 800 млрд рублей. — Ред.) и больше?» — отметила Тимошенко.
Политик подчеркнула, что еще ни разу страна не переживала такого финансового коллапса. По ее словам, включили спекулятивную модель продажи облигации внутреннего государственного займа без ограничений. Это означает, по ее мнению, что крахом является то, что сегодня 10 млрд грн (около 28 млрд рублей) еще дополнительно добавили к государственному долгу. К тому же, добавила Тимошенко, никакой антикризисной программы на эту тему не принимается.