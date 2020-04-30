Медработники собрали импровизированный митинг возле здания больницы. По их словам, предупредительную забастовку они начали еще накануне вечером, на два часа остановив прием пациентов.
Врачи рассказали журналистам, что поводом к недовольству стало то, что за свою работу они не только не получили обещанных премиальных, но и сниженную, по сравнению с обычной, зарплату.
«Руководство говорит, что денег нет, и когда они появятся, никто не знает, может, к средине мая. Но ведь мы принимаем пациентов и сами рискуем заразиться коронавирусом. К нам привозят людей, и у них подтверждается COVID-19. После этого их увозят, а нам говорят молчать и продолжать работать. Сегодня утром больных мы снова не принимали и требуем от городских чиновников разобраться в сложившейся ситуации», — приводятся слова одного из участников акции.
В Киевской городской госадминистрации подчеркнули, что подобная ситуация сложилась именно в инфекционной больнице №8, в то время как врачи других столичных медучреждений не выходят на забастовки. Власти города надеются, что вопрос с дополнительными выплатами будет вскоре урегулирован.