Работники Киевской городской клинической больницы №8 30 апреля отказались принимать поступающих к ним пациентов с коронавирусом, протестуя против низкой зарплаты и невыплаты обещанных надбавок. Подробности ситуации приводит сайт «Сегодня»

Медработники собрали импровизированный митинг возле здания больницы. По их словам, предупредительную забастовку они начали еще накануне вечером, на два часа остановив прием пациентов. Изгои для украинцев и обуза для властей. Медики на Украине стали жертвами эпидемии © REUTERS, Alexander Ermochenko

Врачи рассказали журналистам, что поводом к недовольству стало то, что за свою работу они не только не получили обещанных премиальных, но и сниженную, по сравнению с обычной, зарплату.

«Руководство говорит, что денег нет, и когда они появятся, никто не знает, может, к средине мая. Но ведь мы принимаем пациентов и сами рискуем заразиться коронавирусом. К нам привозят людей, и у них подтверждается COVID-19. После этого их увозят, а нам говорят молчать и продолжать работать. Сегодня утром больных мы снова не принимали и требуем от городских чиновников разобраться в сложившейся ситуации», — приводятся слова одного из участников акции.

В Киевской городской госадминистрации подчеркнули, что подобная ситуация сложилась именно в инфекционной больнице №8, в то время как врачи других столичных медучреждений не выходят на забастовки. Власти города надеются, что вопрос с дополнительными выплатами будет вскоре урегулирован.