За документ проголосовали 309 парламентариев.
«Использовать все возможные международные политико-дипломатические и санкционные механизмы по Российской Федерации с целью немедленного освобождения ею всех лиц, захват которых вызван продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, а также всех граждан Украины, которых Российская Федерация незаконно удерживает на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, города Севастополь, отдельных районов Донецкой и Луганской областей и на территории Российской Федерации», — говорится в постановлении.
Также Рада просит мировое сообщество осудить действия РФ «по преследованию лиц за выражение взглядов, мысли, совести и религии, участие в мирных собраниях, объединениях, а также требовать обеспечения свободного развития традиций и культурной самобытности» в Донбассе и Крыму.
Нардепы также просят отказаться от всех видов военного сотрудничества с Российской Федерацией, включая проведение совместных военных учений и передачу оборонных технологий.