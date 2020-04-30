Депутаты Верховной Рады приняли проект постановления об обращении к парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций с призывом усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на Россию. Трансляцию заседания 30 апреля вел телеканал «Рада»

За документ проголосовали 309 парламентариев.

«Использовать все возможные международные политико-дипломатические и санкционные механизмы по Российской Федерации с целью немедленного освобождения ею всех лиц, захват которых вызван продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, а также всех граждан Украины, которых Российская Федерация незаконно удерживает на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, города Севастополь, отдельных районов Донецкой и Луганской областей и на территории Российской Федерации», — говорится в постановлении.

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Нардепы также просят отказаться от всех видов военного сотрудничества с Российской Федерацией, включая проведение совместных военных учений и передачу оборонных технологий.