Отмечается, что проект поддержали большинство из голосовавших. Накануне, 29 апреля, он был единогласно одобрен нижней палатой японского парламента.
Выделенные средства будут направлены, в частности, на выплаты жителям Японии по 100 тысяч иен ($930, 68,7 тысячи рублей) в качестве финансовой помощи, а также на поддержку предприятий, пострадавших от ограничительных мер в связи с пандемией.
Кроме того, около 13,9 миллиарда иен ($129,2 миллиона, 9,5 миллиарда рублей) будут направлены на производство препарата «Авиган», который используется в Японии для больных гриппом, но продемонстрировал эффективность при лечении COVID-19 в Китае. В настоящее время в Японии есть запас лекарства, достаточный для лечения 700 тысяч человек. Власти планируют утроить это число.
Также был расширен пакет антикризисных мер по поддержке национальной экономики с изначально запланированных 108 триллионов иен ($990 миллиардов, 74,2 триллиона рублей) до 117,1 триллиона иен ($1,09 триллиона, 80,5 триллиона рублей).
Тем временем премьер-министр Японии Синдзо Абэ высказался за продление режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса, введенного сроком до 6 мая.
«Если мы расслабимся сейчас, наши усилия будут бесполезны, поэтому, пожалуйста, не покидайте свои дома. К сожалению, вернуться к нормальной жизни с 7 мая будет затруднительно. Поэтому нам в определенной степени необходимо быть готовыми к затяжной войне», — заявил он.
Среди возможных вариантов власти рассматривают продление режима ЧС до конца мая либо сроком еще на один месяц с 6 мая. Также пока не ясно, будут ли ограничительные меры касаться всей территории страны или же только префектур, где ситуация с распространением коронавируса оказалась наиболее тяжелой.