Верхняя палата парламента Японии одобрила проект дополнительного бюджета на 2020 финансовый год, который начался 1 апреля, в размере 25,6 триллиона иен ($237 миллиардов, 17,6 триллиона рублей), средства из которого пойдут на финансовую поддержку населения и компаний, пострадавших на фоне пандемии. Об этом сообщил телеканал NHK 30 апреля

Правительство Японии впервые за 11 лет оценило экономику страны как «быстро ухудшающуюся» © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк Отмечается, что проект поддержали большинство из голосовавших. Накануне, 29 апреля, он был единогласно одобрен нижней палатой японского парламента.

Выделенные средства будут направлены, в частности, на выплаты жителям Японии по 100 тысяч иен ($930, 68,7 тысячи рублей) в качестве финансовой помощи, а также на поддержку предприятий, пострадавших от ограничительных мер в связи с пандемией.

Кроме того, около 13,9 миллиарда иен ($129,2 миллиона, 9,5 миллиарда рублей) будут направлены на производство препарата «Авиган», который используется в Японии для больных гриппом, но продемонстрировал эффективность при лечении COVID-19 в Китае. В настоящее время в Японии есть запас лекарства, достаточный для лечения 700 тысяч человек. Власти планируют утроить это число.

Также был расширен пакет антикризисных мер по поддержке национальной экономики с изначально запланированных 108 триллионов иен ($990 миллиардов, 74,2 триллиона рублей) до 117,1 триллиона иен ($1,09 триллиона, 80,5 триллиона рублей).

Тем временем премьер-министр Японии Синдзо Абэ высказался за продление режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса, введенного сроком до 6 мая.

«Если мы расслабимся сейчас, наши усилия будут бесполезны, поэтому, пожалуйста, не покидайте свои дома. К сожалению, вернуться к нормальной жизни с 7 мая будет затруднительно. Поэтому нам в определенной степени необходимо быть готовыми к затяжной войне», — заявил он.

Среди возможных вариантов власти рассматривают продление режима ЧС до конца мая либо сроком еще на один месяц с 6 мая. Также пока не ясно, будут ли ограничительные меры касаться всей территории страны или же только префектур, где ситуация с распространением коронавируса оказалась наиболее тяжелой.