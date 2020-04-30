Неподалеку от арсенала хранения боезапасов Вооруженных сил Украины, возле города Балаклея Харьковской области, возник степной пожар, после чего огонь распространился на расстоянии около 6 км от арсенала. Об этом 30 апреля сообщается в Facebook Генштаба

Отмечается, что состояние пожарной безопасности под надежным контролем. В ходе оперативных действий местного подразделения Госслужбы по ЧС Украины пожар был безотлагательно локализован и ликвидирован. Запоздалое разоблачение. Взрывы в Балаклее организовал украинский, а не российский спецназ © пресс-служба министерства обороны Украины

«Пожарная безопасность вокруг указанного арсенала, с учетом засушливых погодных условий, находится на постоянном контроле местных органов самоуправления, аварийно-спасательных и правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что руководством военной части А1352 приняты необходимые меры по предупреждению и недопущению возникновения пожаров в зоне ответственности. Штатные пожарно-спасательные подразделения и подразделения охраны и обороны воинской части поддерживают постоянную боевую готовность.

В 2017 году на складах в Балаклее произошло крупное ЧП, на воздух взлетело огромное количество боеприпасов, погибли люди. Согласно последним выводам следственной комиссии Верховной Рады, арсенал был подорван изнутри, а не в результате атаки российского беспилотника, как это утверждалось ранее.