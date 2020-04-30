В Минске по неизвестным причинам отменили репетицию парада ко Дню Победы. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщил Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье

Карантин разделил: появится ли полноценная российско-белорусская граница © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк состояться 30 апреля, планировалось перекрывать движение на проспекте Машерова.

«Солдат привезли в автобусах, но через час снова увезли. Ограничения движения отменили. В Минобороны подробностей не сообщили. Тренировка воздушной части парада состоялась», — говорится в сообщении.

Генеральные репетиции парада также запланированы на 5 и 7 мая.

Ранее Министерство обороны Белоруссии заявило, что не планирует отменять военный парад в Минске, запланированный на 9 мая, несмотря на пандемию и петицию, которую подписали более 7 тысяч граждан.

Празднование Дня Победы из-за распространения коронавируса уже отменили во многих городах, в том числе в Москве.