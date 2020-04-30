Сотни тел людей, погибших от коронавируса, неделями складировались в нью-йоркском Бруклине в обычные, не приспособленные для этого грузовики. Об этом сообщили газеты New York Times и New York Daily News 29 апреля

Китай ни при чем: губернатор Нью-Йорка рассказал, откуда в штате взялся коронавирус © РИА Новости, Татьяна Столярова | Перейти в фотобанк сообщении.

По данным New York Times, полиция прибыла на место происшествия по вызову жителей ближайших домов, которые жаловались на неприятный запах из машин. В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов обнаружили десятки разлагающихся тел.

«Я видел 15 тел, сложенных одно на другое, в обычном грузовике для переездов. И еще в другом. Они хранили их прямо на улице», — рассказал один из полицейских.

Отмечается, что похоронное бюро использовало грузовики для хранения тел после поломки морозильной камеры.

«Я видел тела, сложенные друг на друга, в грузовиках с открытыми дверями. Они хранят тела в грузовиках. И так продолжается с самого начала COVID. Люди умерли. Нельзя так с ними обращаться», — сказал местный житель Абдул Камара.

«Уже несколько недель с грузовиков постоянно сгружают тела. В воздухе пахнет смертью. Некоторые тела роняют. Я понимаю, пандемия, но это сумасшествие. Это ненормально», — заявил другой очевидец Джей Фредо.

Нью-Йоркский департамент здравоохранения сообщил, что в курсе ситуации и пытается ее урегулировать, однако от предоставления подробностей уклонился.

Глава муниципального совета Бруклина Эрик Адамс назвал происходящее недопустимым.

«То, что происходит сейчас, не должно происходить. На улицах не должно быть очередей из грузовиков, полных тел… У людей может остаться травма от этого надолго после COVID-19», — отметил он.

При этом официального подтверждения того, что найденные в грузовиках люди скончались от коронавируса, нет.

Однако ранее сообщалось, что в Нью-Йорке из-за большого количества летальных исходов в связи с пандемией коронавируса морги так переполнены, что власти урезали срок, в течение которого родственники должны успеть забрать тела погибших.