В школах Киргизии из-за коронавируса запретят проводить последние звонки. Об этом заявил министр образования и науки республики Каныбек Исаков, передает «Российская газета» в четверг, 30 апреля

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк словам министра, из-за пандемии не будут проводиться 10-, 20- и 30-летние юбилеи выпуска из учебных заведений. «В данный момент более важным является вопрос сдачи вовремя государственных экзаменов школьниками. Запрет на последние звонки вводится ради безопасности детей», — отметил Исаков. В Киргизии, согласно последним данным, зафиксировано 746 случаев заражения COVID-19, 8 пациентов скончались, 462 выздоровели. В стране действует режим чрезвычайной ситуации, который с 1 мая снимут в трех регионах и Нарыне.