Кроме того, по словам министра, из-за пандемии не будут проводиться 10-, 20- и 30-летние юбилеи выпуска из учебных заведений.
«В данный момент более важным является вопрос сдачи вовремя государственных экзаменов школьниками. Запрет на последние звонки вводится ради безопасности детей», — отметил Исаков.
В Киргизии, согласно последним данным, зафиксировано 746 случаев заражения COVID-19, 8 пациентов скончались, 462 выздоровели. В стране действует режим чрезвычайной ситуации, который с 1 мая снимут в трех регионах и Нарыне.