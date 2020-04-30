По его словам, в результате стагнации мировой торговли и спада деловой активности по итогам года объем промышленного производства в Приднестровье снизится примерно на 19% от прогнозных параметров, а без учета Молдавской ГРЭС — на 23%.
Министр отметил, что крайне сложная ситуация складывается в сельском хозяйстве. Потери от засухи и поздних заморозков оцениваются на уровне 40% от урожая, а при ухудшении ситуации и отсутствии осадков потери возрастут.
«Как следствие, совокупное падение валового внутреннего продукта к прогнозным оценкам в номинальном выражении по итогам года составит около 16%», — подчеркнул Оболоник.
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Приднестровье и в Молдавии до 15 мая действует карантин с возможным продлением. По данным оперштаба, всего вирус лабораторно подтвержден у 447 приднестровцев, 376 человек проходят лечение на территории ПМР, 21 человек скончался, 49 пациентов выздоровели.