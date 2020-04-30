Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал держать под жесточайшим контролем использование зарубежной гуманитарной помощи. Об этом он заявил на совещании в четверг, 30 апреля, передает пресс-служба главы государства

«Мы видим активизацию наших западных партнеров — различных фондов и ассоциаций по финансированию так называемых гуманитарных проектов. Мою позицию вы знаете. Ни копейки не должно быть потрачено на деструктивную деятельность внутри страны. Использование безвозмездной помощи из-за рубежа должно быть под жесточайшим контролем», — заявил Лукашенко. В начале года Минск передал Пекину 20 тонн медикаментов белорусским бортом ИЛ-76МД. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Согласно последним данным, в Белорусии зафиксировано 13 181 случай заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 84 пациентов, 2072 выздоровели.