Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан 30 апреля на своей странице в Facebook опубликовал видео, на котором мэр Киева Виталий Кличко сам себя стрижет, а в комментариях написал, что знает, кто станет на Украине следующим президентом
В частности, Богдан опубликовал ролик Кличко в TikTok, на котором он показал, как сам себя стрижет. Таким образом, Богдан намкнул, что именно Кличко сядет в президентское кресло.
«А я уже знаю, кто будет следующим президентом. Скоро», — написал Богдан.
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