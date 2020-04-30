«Утром прихорошился»: Кличко присоединился к модному на карантине флешмобу
«Утром прихорошился»: Кличко присоединился к модному на карантине флешмобу
© coralie.vi / flickr
В частности, Богдан опубликовал ролик Кличко в TikTok, на котором он показал, как сам себя стрижет. Таким образом, Богдан намкнул, что именно Кличко сядет в президентское кресло.

«А я уже знаю, кто будет следующим президентом. Скоро», — написал Богдан. 