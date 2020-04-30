Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан 30 апреля на своей странице в Facebook опубликовал видео, на котором мэр Киева Виталий Кличко сам себя стрижет, а в комментариях написал, что знает, кто станет на Украине следующим президентом

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