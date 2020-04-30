На Украину вернулось в четыре раза меньше украинских гастарбайтеров, чем сообщает правительство страны. Об этом 30 апреля в интервью «РБК-Украина» заявила директор Института демографии и социальных исследований, академик НАН Украины Элла Либанова

Из карантина — на фабрики и поля. У заробитчан нет другого выхода, кроме как уезжать из Украины © РИА Новости, Денис Абрамов | Перейти в фотобанк

«Не два миллиона, а меньше. Я на днях общалась с ассоциацией заробитчан, они анализировали данные от наших пограничников и пограничников Польши, которая является крупнейшим потребителем нашей рабочей силы. По их оценкам, вернулись максимум 450-500 тысяч человек. То есть о миллионах и говорить нечего», — отметила она.

По словам социолога, вернулись те, кто не имел надежного статуса в стране временного пребывания. Остальные, хоть и работали полулегально, но имели, например, социальный пакет, остались в других странах.