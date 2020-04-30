Ранее Кабмин сообщал, что во время карантина с заработков в страну вернулись около 2 млн человек.
«Не два миллиона, а меньше. Я на днях общалась с ассоциацией заробитчан, они анализировали данные от наших пограничников и пограничников Польши, которая является крупнейшим потребителем нашей рабочей силы. По их оценкам, вернулись максимум 450-500 тысяч человек. То есть о миллионах и говорить нечего», — отметила она.
По словам социолога, вернулись те, кто не имел надежного статуса в стране временного пребывания. Остальные, хоть и работали полулегально, но имели, например, социальный пакет, остались в других странах.