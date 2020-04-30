Власти Венгрии частично отменили ограничения, действующие в стране в связи с пандемией коронавируса. Об этом премьер-министр страны Виктор Орбан сообщил на своей странице в Facebook 29 апреля

Карантин глазами простых людей, Венгрия, Будапешт. Ограничения строго выполняются, полиции не видно © AP, Tibor Rosta/MTI

При этом правительство следует стратегии «поэтапного открытия», направленной на то, чтобы предотвратить более глубокий и продолжительный ущерб экономике, которая, как ожидается, сократится примерно на 4% в этом году.

«Первая часть мер защиты закончилась… Сегодня нам больше не нужно беспокоиться о том, что кто-то останется без присмотра. Мы можем постепенно возобновить жизнь в Венгрии», — заявил Орбан.

Так, отменяются ограничения на время работы магазинов и внутренние поездки на территории всей страны, за исключением Будапешта, где зафиксировано наибольшее число зараженных.

По словам премьера, правительство каждые две недели будет оценивать условия для дальнейшей отмены ограничительных мер.

По последним данным, в Венгрии зафиксировано почти 2,8 тысячи случаев заражения коронавирусом, 312 из которых стали летальными.