В Венгрии с 12 марта действует чрезвычайное положение. В связи с этим в стране закрыты границы, отменены все культурные и спортивные мероприятия, все магазины, за исключением продовольственных и аптек, не работают. С 28 марта власти ограничили передвижение на территории страны.
При этом правительство следует стратегии «поэтапного открытия», направленной на то, чтобы предотвратить более глубокий и продолжительный ущерб экономике, которая, как ожидается, сократится примерно на 4% в этом году.
«Первая часть мер защиты закончилась… Сегодня нам больше не нужно беспокоиться о том, что кто-то останется без присмотра. Мы можем постепенно возобновить жизнь в Венгрии», — заявил Орбан.
Так, отменяются ограничения на время работы магазинов и внутренние поездки на территории всей страны, за исключением Будапешта, где зафиксировано наибольшее число зараженных.
По словам премьера, правительство каждые две недели будет оценивать условия для дальнейшей отмены ограничительных мер.
По последним данным, в Венгрии зафиксировано почти 2,8 тысячи случаев заражения коронавирусом, 312 из которых стали летальными.