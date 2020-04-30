Вопрос открытия границ министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии обсудили накануне по видеосвязи.
Участники встречи решили, что проблема отмены ограничений должна решаться министрами, в компетенцию которых входят вопросы здравоохранения. Высшие должностные лица трех стран начнут переговоры относительно скоординированного подхода уже на следующей неделе.
По словам главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, границы между странами Балтии, согласно предыдущим представлениям сторон, можно было бы открыть уже 18 мая, однако никакой конкретики в этом вопросе пока нет.
Следующий раунд переговоров состоится 8 мая.