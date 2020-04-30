Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс прогнозирует, что границы между странами Балтии, закрытые в связи с пандемией коронавируса, могут открыться уже 18 мая. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщило издание «Европейская правда» со ссылкой на портал ERR

Вопрос открытия границ министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии обсудили накануне по видеосвязи. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк По словам главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, границы между странами Балтии, согласно предыдущим представлениям сторон, можно было бы открыть уже 18 мая, однако никакой конкретики в этом вопросе пока нет. Следующий раунд переговоров состоится 8 мая.