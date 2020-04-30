Пекин отрицает утверждение президента США Дональда Трампа о том, что Китай «делает все возможное», чтобы он проиграл выборы главы государства в ноябре этого года. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуана, передает Синьхуя 29 апреля

США нашли виновного. Трамп приготовил Китаю суровое наказание за коронавирус © Пресс-служба Президента РФ | Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк

«Китай делает все возможное, чтобы я проиграл на выборах… Они постоянно используют PR-технологии, чтобы представить себя невиновными», — сказал он.

По мнению американского лидера, Пекин заинтересован в том, чтобы следующим президентом США стал предполагаемый кандидат от Демократической партии Джозеф Байден, который якобы может ослабить давление Соединенных Штатов в торговле и других вопросах.

В свою очередь Пекин отвергает обвинения Трампа.

«Выборы — это внутренние дела Соединенных Штатов, и Пекин надеется на то, что американцы не будут пытаться втянуть в эту историю Китай», — заявил Шуана.

Он подчеркнул, что Пекину не интересно вмешиваться в американские президентские выборы.