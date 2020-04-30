В среду, 29 апреля, Трамп заявил в интервью агентству Reuters, что власти Китая якобы желают его поражения на выборах.
«Китай делает все возможное, чтобы я проиграл на выборах… Они постоянно используют PR-технологии, чтобы представить себя невиновными», — сказал он.
По мнению американского лидера, Пекин заинтересован в том, чтобы следующим президентом США стал предполагаемый кандидат от Демократической партии Джозеф Байден, который якобы может ослабить давление Соединенных Штатов в торговле и других вопросах.
В свою очередь Пекин отвергает обвинения Трампа.
«Выборы — это внутренние дела Соединенных Штатов, и Пекин надеется на то, что американцы не будут пытаться втянуть в эту историю Китай», — заявил Шуана.
Он подчеркнул, что Пекину не интересно вмешиваться в американские президентские выборы.