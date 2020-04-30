Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Андрей Холодов, на которого в антикоррупционном бюро завели дело после журналистского расследования о его табачном бизнесе и который выехал на Кипр незадолго до начала карантина, рассказал, почему 1,5 месяца не возвращался на родину. Об этом 30 апреля он сообщил в статье для сайта «112 Украина»

Он заявил, что прилетел из Киева на Кипр 15 марта, чтобы местные врачи сделали операцию его сыну. При этом депутат отметил, что в Раде его место находится практически рядом с местами депутатов Руслана Горбенко и Владимира Ватраса, которые одними из первых получили положительные тесты на коронавирус. «Слуга народа» Холодов под видом борьбы с табачными монополистами в Раде улучшил свой бизнес © Андрей Лубенский

«Мое состояние резко ухудшилось, и я начал подозревать, что заразился коронавирусом. У меня были все симптомы COVID-19, о которых предупреждают медики: высокая температура, лихорадка, кашель, одышка. Трижды, начиная с 19 марта, ко мне домой вызывали врачей. Тест на Кипре мне сделать тогда не могли — людей с симптомами коронавируса не пускали даже в здания больниц. Врачи обязали меня самоизолироваться и в письменной форме запретили поездки», — написал он

Холодов заявил, что, хоть диагноз не был подтвержден, он перенес болезнь достаточно тяжело. Почти две недели депутат принимал антибиотики, после чего ему стало легче и он стал искать способы вернуться в Киев.

Сегодня, 30 апреля, по его словам, будет первый за долгое время рейс Ларнака — Киев, которым он сможет прилететь и планирует это сделать.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины начало официальное расследование против Холодова. Поводом к нему стал выход материала журналистов о связи депутата с табачными бизнесом и лоббировании поправки о розничных торговцах сигаретами в своих интересах. По данным СМИ, он отстаивал личные интересы, лоббируя в парламенте поправку, которая увеличивает заработки для розничных торговцев табаком. Сам Холодов свою причастность к табачному бизнесу отрицает и намерен судиться с журналистами.