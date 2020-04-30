Вашингтон планирует выделить $49 миллионов (3,6 миллиарда рублей) на проектирование военных объектов в Эстонии, Латвии и Литве. Об этом 30 апреля сообщил телеканал RT со ссылкой на заявку Инженерного корпуса Сухопутных войск США в Европе

Трамп и Дуда договорились опутать Польшу американскими военными базами © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Отмечается, что выделенные средства должны пойти на проектирование аэродромов, железнодорожных путей, топливных хранилищ и складов горюче-смазочных материалов (ГСМ), складов боеприпасов и взрывчатых материалов, казарм, жилищных блоков для одной или многих семей, инженерно-технических сооружений, медицинских блоков, административных зданий, мастерских технического обслуживания и ремонта передвижных средств, объектов эксплуатации и учебных комплексов, оперативных/разведывательных центров, военных полигонов и других объектов Вооруженных сил США.

Для начала работ планируется заключить не менее трех контрактов, причем кандидатами в подрядчики могут быть только американские фирмы или совместные предприятия принимающей страны с участием США. Подрядчики будут определены к сентябрю.

Целью этих работ является поддержка текущих и будущих миссий Инженерного корпуса Сухопутных войск США в Латвии, Литве и Эстонии в рамках Европейской инициативы сдерживания, которая предполагает размещение в странах Европы, граничащих с РФ, нескольких тысяч военнослужащих НАТО с техникой и оборудованием.

НАТО называет эту инициативу «ответом на агрессивные действия России».