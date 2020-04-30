«По прогностическим данным, скорее всего, пиковая позиция — максимальная заболеваемость — придется на середину мая. После этого будет снижение заболеваемости», — заявил он.
По словам эксперта, меры по дистанцированию способствуют снижению темпов роста инфицирования. Однако говорить о выходе на плато по приросту случаев заражения коронавирусом, по мнению Акимкина, пока рано.
Профессор отметил, что на снижение темпов распространения коронавируса также может повлиять природный фактор — естественная инсоляция, то есть ультрафиолет, который на любой микроорганизм действует губительно.
По последним данным, в России зафиксировано 99 399 случаев заражения коронавирусом, из которых 972 стали летальными. При этом 10 286 пациентов выздоровели.