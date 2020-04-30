Днепровский райотдел Государственной исполнительной службы по решению Соломенского суда Киева арестовал банковские счета депутата Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ильи Кивы. Об этом 30 апреля сообщили адвокаты юридической компании «Миллер» в Facebook

«Подруга убийц». Активисты снова нанесли визит к дому Венедиктовой из-за дела Гандзюк © Facebook, Ирина Венедиктова

В 2018 году в эфире телеканала «Эспрессо.TV» Кива заявил: «Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета». После этого отец активистки обратился в суд, чтобы защитить честь и достоинство дочери.

В июне прошлого года Соломенский суд Киева удовлетворил иск Виктора Гандзюка к Илье Киве и ООО «Голдберри». Если Кива не выполнит остальную часть решения суда — не опровергнет свои слова о Гандзюк, — против него могут возбудить уголовное производство по ст. 382 УК Украины.