Судебный сбор в размере 1409,60 гривны (около 4,5 тысячи рублей) взыскали в пользу отца Екатерины Гандзюк Виктора.
В 2018 году в эфире телеканала «Эспрессо.TV» Кива заявил: «Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета». После этого отец активистки обратился в суд, чтобы защитить честь и достоинство дочери.
В июне прошлого года Соломенский суд Киева удовлетворил иск Виктора Гандзюка к Илье Киве и ООО «Голдберри». Если Кива не выполнит остальную часть решения суда — не опровергнет свои слова о Гандзюк, — против него могут возбудить уголовное производство по ст. 382 УК Украины.