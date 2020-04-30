Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Андрей Холодов выехал на Кипр незадолго до начала карантина и продолжает там находиться, несмотря на организованные Украиной эвакуационные рейсы. Об этом 30 апреля сообщают журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях»

«Слуга народа» Холодов под видом борьбы с табачными монополистами в Раде улучшил свой бизнес © Андрей Лубенский вылетел в город Ларнака 15 марта — за два дня до прекращения регулярного пассажирского авиасообщения. С тех пор он не возвращался.

За это время Рада собиралась на внеочередные заседания для принятия срочных решений пять раз. Кроме пленарных заседаний Холодов пропустил заседание своего комитета 30 марта. При этом он участвовал в следующих заседаниях комитета в режиме онлайн.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины начало официальное расследование против Холодова. Поводом к нему стал выход материала журналистов о связи депутата с табачными бизнесом и лоббировании поправки о розничных торговцах сигаретами в своих интересах. По данным СМИ, он отстаивал личные интересы, лоббируя в парламенте поправку, которая увеличивает заработки для розничных торговцев табаком. Сам Холодов свою причастность к табачному бизнесу отрицает и намерен судиться с журналистами.