Отмечается, что впервые за почти два месяца на территории АСТ не зафиксировано активных случаев заражения коронавирусом. При этом регион первым в стране сообщил о заболевшем COVID-19 жителе 12 марта.
«Сегодня впервые за семь недель на нашей территории нет активных случаев COVID-19, и это благодаря серьезной работе, которую ведет сообщество, чтобы остановить распространение вируса», — сказала главный врач столичного региона Керрин Коулман.
Она также отметила, что сейчас необходимо сохранить результаты этой работы.
С начала эпидемии на территории АСТ было зафиксировано 106 случаев заболевания коронавирусом, 103 человека выздоровели, 6 скончались.
Всего в Австралии выявлено 6746 случаев заражения COVID-19, 90 пациентов скончались, 5685 выздоровели.