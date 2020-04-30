Австралийская столичная территория (АСТ), в состав которой входит столица Австралии Канберра, стал первым регионом страны, освободившимся от коронавируса. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на 7 News

Отмечается, что впервые за почти два месяца на территории АСТ не зафиксировано активных случаев заражения коронавирусом. При этом регион первым в стране сообщил о заболевшем COVID-19 жителе 12 марта.

«Сегодня впервые за семь недель на нашей территории нет активных случаев COVID-19, и это благодаря серьезной работе, которую ведет сообщество, чтобы остановить распространение вируса», — сказала главный врач столичного региона Керрин Коулман.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

С начала эпидемии на территории АСТ было зафиксировано 106 случаев заболевания коронавирусом, 103 человека выздоровели, 6 скончались.

Всего в Австралии выявлено 6746 случаев заражения COVID-19, 90 пациентов скончались, 5685 выздоровели.