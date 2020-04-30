Деятели украинской культуры обратились к властям с требованием отстранить режиссера Илью Хржановского от работы в киевском мемориальном центре «Бабий Яр», где он является художественном руководителем. Открытое письмо опубликовано украинскими СМИ 29 апреля

Фильм «Дау»: самая страшная сказка о «совке» © kino-teatr.ru

В послании сказано, что главный историк Мемориала с февраля 2017 по январь 2020 года Карел Беркгоф жаловался на методы увековечивания трагедии Бабьего Яра, предложенные Хржановским.

«27 апреля было обнародовано адресованное дирекции Мемориала еще осенью 2019 письмо руководителя Группы развития основной экспозиции (Core Exhibition Development Group) Дитера Богнера, в котором он резко критикует представленную Хржановским концепцию Мемориала как такую, что провоцирует шоковый опыт, а не памятование и рассуждения и называет ее "Холокост-Дисней"», — говорится в документе.

Уточняется, что речь идет о так называемых психометрических алгоритмах, при помощи которых посетителям мемориального центра предлагалось вжиться в роль нацистов, надзирателей, коллаборационистов, жертв, а также военнопленных, которые сжигали тела погибших.

Зураб Аласания, кинопродюсер и генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, писатели Ирена Карпа, Екатерина Бабкина и Сергей Жадан, художники Лия и Андрей Достлевы.

На Украине это уже второй крупный скандал вокруг Хржановского за последнее время. Ранее правоохранительные органы начали проверку использования младенцев при съемках фильма этого режиссера «ДАУ. Дегенерация».