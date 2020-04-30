Хржановский был назначен в мемориальный центр в конце 2019 года. В письме утверждается, что с этого момента концепция работы центра претерпела существенные изменения, кроме того, был распущен Общественный совет при мемориальном комплексе.
В послании сказано, что главный историк Мемориала с февраля 2017 по январь 2020 года Карел Беркгоф жаловался на методы увековечивания трагедии Бабьего Яра, предложенные Хржановским.
«27 апреля было обнародовано адресованное дирекции Мемориала еще осенью 2019 письмо руководителя Группы развития основной экспозиции (Core Exhibition Development Group) Дитера Богнера, в котором он резко критикует представленную Хржановским концепцию Мемориала как такую, что провоцирует шоковый опыт, а не памятование и рассуждения и называет ее "Холокост-Дисней"», — говорится в документе.
Уточняется, что речь идет о так называемых психометрических алгоритмах, при помощи которых посетителям мемориального центра предлагалось вжиться в роль нацистов, надзирателей, коллаборационистов, жертв, а также военнопленных, которые сжигали тела погибших.
Открытое письмо подписали председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания, кинопродюсер и генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, писатели Ирена Карпа, Екатерина Бабкина и Сергей Жадан, художники Лия и Андрей Достлевы.
На Украине это уже второй крупный скандал вокруг Хржановского за последнее время. Ранее правоохранительные органы начали проверку использования младенцев при съемках фильма этого режиссера «ДАУ. Дегенерация».