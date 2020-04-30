Ситуация, связанная с пандемией коронавируса, привела к рекордному снижению ВВП Франции — на 5,8% в первом квартале 2020 года. Об этом сообщил Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee) 30 апреля

ВВП США упадет на 4% за I квартал — аналитики © РИА Новости, Роман Галкин | Перейти в фотобанк данным экспертов, этот спад — самый мощный за весь период мониторинга ВВП Франции, ведущегося с 1949 года. Он существенно превзошел данные за первый квартал кризисного 2009 года — тогда был зафиксирован спад в 1,6% ВВП. Также он превосходит и самый низкий до этого показатель 1968 года, равный 5,3% ВВП.

Как отметили в институте, учитывая, что в последнем квартале 2019 года было отмечено снижение ВВП на 0,1%, это означает, что в настоящее время во Франции происходит рецессия. Уровень инвестиций в стране снизился на 11,8%. Аналитики констатировали также «беспрецедентное по своим масштабам снижение на 6,1% потребления населения».

Одновременно с этим снижаются, в частности, показатели внешней торговли. Так, объем экспорта упал на 6,5%, а импорта — на 5,9%.

По мнению сотрудников Insee, каждый месяц карантина обойдется Франции потерей 3% ВВП в годовом выражении. А активизация же экономики по окончании эпидемии потребует «немало времени».

Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил, что полностью или частично режим карантина в стране начнет отменяться с 11 мая.