Активисты общественной инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?» пришли к дому, где, по их данным, живет генеральный прокурор Ирина Венедиктова, и восстановили закрашенную надпись на асфальте, которую они там оставили пару дней назад. Об этом 29 апреля сообщило «Общественное радио»

Отмечается, что на месте находились более 10 участников и работники полиции.

Участники инициативы восстановили надпись с упоминанием об убийстве Гандзюк на асфальте возле дома. Ранее там было написано «Здесь живет подруга убийц». В настоящее время под домом написана новая фраза, сделанная белой и красной красками: «Венедиктова — убийца дела Гандзюк».

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Ранее стало известно, что правоохранительные органы завершили досудебное расследование дела об убийстве херсонской активистки и сотрудницы местной мэрии Екатерины Гандзюк. Ее облили кислотой возле собственного дома, после нескольких операций она скончалась. Следствие полагает, что заказчиками нападения были председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и советник депутата того же совета Алексей Левин.

По мнению общественников, завершение следствия говорит о том, что обвиняемым удастся уйти от ответственности из-за слабой доказательной базы.