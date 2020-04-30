Отмечается, что на месте находились более 10 участников и работники полиции.
Участники инициативы восстановили надпись с упоминанием об убийстве Гандзюк на асфальте возле дома. Ранее там было написано «Здесь живет подруга убийц». В настоящее время под домом написана новая фраза, сделанная белой и красной красками: «Венедиктова — убийца дела Гандзюк».
Перед началом акции работники полиции сказали участникам, что жители четырехэтажного многоквартирного дома против нанесения надписей, и граффити может спровоцировать конфликт с жителями.
Ранее стало известно, что правоохранительные органы завершили досудебное расследование дела об убийстве херсонской активистки и сотрудницы местной мэрии Екатерины Гандзюк. Ее облили кислотой возле собственного дома, после нескольких операций она скончалась. Следствие полагает, что заказчиками нападения были председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и советник депутата того же совета Алексей Левин.
По мнению общественников, завершение следствия говорит о том, что обвиняемым удастся уйти от ответственности из-за слабой доказательной базы.