Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что власти Китая пытались скрыть часть информации о распространении коронавируса и понесут за это ответственность. Он заявил об этом в эфире телеканала Fox News 30 апреля

«Мы не знаем, откуда он»: Помпео признал отсутствие доказательств искусственного происхождения COVID-19 © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк

«Мы знаем, что вирус возник из китайского Уханя, мы пока не знаем, откуда именно. Мы также знаем, что Коммунистическая партия Китая не была честна. Мы знаем, что, когда врачи пытались рассказать об этом, им не позволяли. Мы знаем, что выгнали американских журналистов. Мы знаем, что они пытались скрыть это», — заявил Помпео.

По его словам, Вашингтон сделает все возможное, чтобы привлечь к ответственности тех, кто виноват в нанесении серьезного ущерба мировой экономике, а также причинении вреда жизням людей по всему миру.

Ранее замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн заявил, что любые требования о выплате компенсаций, выдвигаемые Пекину в связи с коронавирусом, являются нелепыми и представляют собой «политический фарс». Он также выразил сожаление в связи с тем, что «некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая», который просто первым сообщил о заболевании.