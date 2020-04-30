Обнаруженный масштабный схрон военной техники на востоке Украины принадлежал так называемой добровольческой армии под руководством Дмитрия Яроша, который, по его словам, два месяца назад передал его 3-му полку спецназа Вооруженных сил согласно решению начальника Генштаба Руслана Хомчака. Об этом 29 апреля Ярош рассказал в комментарии «Цензор.нет»

Ранее Офис генпрокурора Украины сообщил, что на территории Донецкой и Днепропетровской областей, в бывшем детском лагере и на базе отдыха найден рекордный арсенал оружия и боевой техники, среди которых были БМП, минометы, БТР, гранатометы и др. «Рекордный схрон» военной техники обнаружили на востоке Украины © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

«Это бывшая тыловая база 5-го батальона УДА (Украинская добровольческая армия — ред.), которую знают все, и два месяца назад мы передали ее 3-му полку спецназа, наших бойцов на базе уже нет, на базе находятся только военнослужащие ВСУ. Журналисты могут приехать и убедиться, кто именно охраняет базу», — заявил Ярош.

Также он выразил удивление, что прокуратура и полиция, получив всю информацию от военнослужащих и СБУ, решили спровоцировать скандал и представить склад как ничейный. По его словам, правоохранители дискредитируют страну данными о якобы БМП и боеприпасах, которые неизвестно кому принадлежат. При этом Ярош отметил, что во власти, по его мнению, отсутствует понимание, что происходит, и таким образом они «сами себя топят».