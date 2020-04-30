Власти США разрабатывают проект по ускорению темпов разработки вакцины от коронавируса, финальной целью которого станет производство 100 млн доз препарата к концу 2020 года. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на Reuters

По данным источников, близких к правительству, в рамках проекта «Операция невероятная скорость» власти Соединенных Штатов объединят усилия частных фармацевтических компаний, правительственных служб и военных для создания вакцины примерно за 8 месяцев.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Ранее о сроках создания вакцины от коронавируса рассказали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По мнению экспертов, на ее разработку уйдет не меньше года.

Согласно последним данным, в США зафиксировано более 1 млн случаев заражения COVID-19; 60,9 тыс. пациентов скончались, 120,7 тыс. выздоровели.