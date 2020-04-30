По данным источников, близких к правительству, в рамках проекта «Операция невероятная скорость» власти Соединенных Штатов объединят усилия частных фармацевтических компаний, правительственных служб и военных для создания вакцины примерно за 8 месяцев.
Следующее совещание по проекту должно состояться в Белом доме 6 мая.
Ранее о сроках создания вакцины от коронавируса рассказали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По мнению экспертов, на ее разработку уйдет не меньше года.
Согласно последним данным, в США зафиксировано более 1 млн случаев заражения COVID-19; 60,9 тыс. пациентов скончались, 120,7 тыс. выздоровели.