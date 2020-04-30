В конце марта Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу «Ямал-Европа». «Газпром» продолжил выставлять PGNiG счета по старой формуле и пока не вернул присужденную польской стороне компенсацию переплаты в $1,5 миллиарда (109,3 миллиарда рублей).
Однако, как сообщила PGNiG, «Газпром» исправит выставленные счета.
«"Газпром" заявляет о введении новых ценовых условий для Ямальского контракта. "Газпром" заявил, что будет корректировать счета, выставленные за поставки газа в марте и апреле 2020 года. Заявление "Газпрома" соответствует ожиданиям PGNiG в отношении полного и немедленного исполнения решения Арбитражного суда», — говорится в сообщении.
Ранее Варшава пригрозила последовать примеру НАК «Нафтогаз Украины» и арестовать активы «Газпрома», чтобы получить компенсацию.