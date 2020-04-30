«Газпром» согласился внести изменения в выставляемые счета за поставку газа в адрес польской PGNiG после решения арбитража о смене формулы цены контракта. Об этом сообщила пресс-служба польской компании 29 апреля

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