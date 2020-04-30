Местных жителей просят отказаться от традиционного празднования Вальпургиевой ночи 30 апреля — популярного языческого праздника, символизирующего окончание зимы. В этот день шведы поют и разжигают костры в садах и парках.
По мнению председателя Комитета по окружающей среде местного совета Густава Лундблада, Лунд вполне может стать эпицентром распространения коронавируса в последнюю ночь апреля. Поэтому местные власти решили отвадить людей от походов в парки с помощью удобрений.
«Мы получаем возможность удобрять газоны, и в то же время это будет вонять, и поэтому может быть не так приятно сидеть и пить пиво», — объяснил Лундблад.
Он также добавил, что удобрение из куриного помета действительно пахнет очень неприятно.
Отмечается, что Лунд — один из важнейших университетских городов Швеции. Около 125 тысяч его жителей — студенты.