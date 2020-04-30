Власти шведского города Лунд распорядились разбрасывать навоз в парках, чтобы люди не собирались в них на массовые гуляния в честь Вальпургиевой ночи. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщило издание «Европейская правда» со ссылкой на BBC

Местных жителей просят отказаться от традиционного празднования Вальпургиевой ночи 30 апреля — популярного языческого праздника, символизирующего окончание зимы. В этот день шведы поют и разжигают костры в садах и парках.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Густава Лундблада, Лунд вполне может стать эпицентром распространения коронавируса в последнюю ночь апреля. Поэтому местные власти решили отвадить людей от походов в парки с помощью удобрений.

«Мы получаем возможность удобрять газоны, и в то же время это будет вонять, и поэтому может быть не так приятно сидеть и пить пиво», — объяснил Лундблад.

Он также добавил, что удобрение из куриного помета действительно пахнет очень неприятно.

Отмечается, что Лунд — один из важнейших университетских городов Швеции. Около 125 тысяч его жителей — студенты.