Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает возможное назначение экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьером Украины «очень плохой приметой». Он сказал об этом в интервью телеканалу RTVI 29 апреля

Парламент Украины внеочередной раз собирается, чтобы воевать. Но без Саакашвили © rada.gov.ru Владимир Зеленский предложил ему пост вице-премьера по реформам. Он ответил главе государства согласием. Окончательное решение о назначении бывшего грузинского лидера на должность должен принять парламент.

«Не наше дело, кто работает в правительстве Украины. Это дело украинцев… Как я читал сообщения СМИ — вроде бы от этой идеи отказались уже. Можно сказать: ну и слава богу. Скажу так: Саакашвили — это, конечно, очень плохая примета. Это очень плохая примета для Грузии — страна развалилась; ничего хорошего Одесса не получила — для Одессы тоже плохая примета», — заявил Песков.

По его мнению, «плохой приметой» этот политик стал и для экс-президента Украины Петра Порошенко, трудоустроившего его в качестве главы Одесской области, что сказалось на нем падением рейтингов.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что во фракции «Слуги народа» мнения относительно назначения Саакашвили разделились и он не уверен, что проголосует за это решение.